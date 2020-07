Will Smith s’en prend à 50 Cent après les révélations sur la liaison de sa femme

Une histoire qui ne cesse d'attiser les tensions. La vie personnelle de Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith est l'objet de beaucoup de discussions dans les médias du monde entier, puisque cette dernière a reconnu avoir eu une relation avec le rappeur August Alsina alors qu'elle était momentanément séparée de son mari.

Dans ce contexte, 50 Cent a souhaité apporter son soutien à Will Smith dans une discussion privée sur Instagram. Tout commence alors très aimablement, puisque le rappeur et acteur demande à son comparse si tout va bien, ce dernier lui répondant que oui, et qu'il apprécie l'attention. C'est alors que les choses s'enveniment.

50 Cent demande pourquoi Jada Pinkett Smith a fait cette révélation devant Will Smith dans une émission télévisée. Patient, ce dernier lui explique : «nous étions séparés donc elle a fait sa vie et j'ai fait la mienne». C'est la remarque suivante qui causera la colère du héros du Prince de Bel Air. «Et ensuite elle dit qu'ELLE seule peut donner la permission à quelqu'un pour lui exploser le derrière», écrit 50 Cent.

Il faisait référence à une rumeur qui disait que la relation entre Jada Pinkett Smith et Augusta Alsina avait eu lieu sous la bénédiction de Will Smith. La principale intéressée a nié dans l'émission en question, expliquant qu'elle n'avait besoin «de la permission de personne dans ce domaine». «Fuck you 50» (va te faire voir 50, en français), répond donc Will Smith, visiblement très agacé par le message du rappeur.

Une colère qui n'a pas été comprise par 50 Cent, qui a tout simplement publié l'échange sur Instagram, se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour mériter une insulte. Troll ou maladresse, les interprétations varient.