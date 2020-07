Décès de la Youtubeuse Nicole Thea : on connaît les causes de sa mort à 24 ans

Un membre de la famille de la Youtubeuse Nicole Thea a révélé le 15 juillet la probable cause de la mort de la jeune femme de 24 ans, alors qu'elle était enceinte.

L'influenceuse britannique aux plus de 230.000 abonnés sur Instagram serait probablement décédée d'une crise cardiaque selon sa famille, a déclaré son oncle, Charles Murray, au site britannique Mail Online. Il a de plus précisé que sa nièce n'avait aucun problème de santé à leur connaissance, mais que lui et sa famille ne pourraient en être sûrs tant que l'autopsie n'aura pas été faite.

Juste avant sa mort, Nicole Thea se serait plainte de douleurs à la poitrine et au dos à son petit-ami Global Boga, de son vrai nom Jeffery Frimpong, âgé de 20 ans. Dans les semaines précédentes, elle aurait également eu des difficultés à respirer et aurait fait part à ses abonnés que quelque chose la tuait de l'intérieur et qu'elle était en train de mourir.

Un enfant parti avec elle

Nicole Thea est décédée avec son enfant, puisqu'elle était enceinte de huit mois d'un garçon, Reign, lorsque le drame a eu lieu à son domicile, à Hexborough dans le Yorkshire, le 11 juillet. Elle avait annoncé la bonne nouvelle à sa communauté avec son compagnon il y a 12 semaines sur son compte Instagram, sur lequel elle partageait de nombreuses photos de sa grossesse.

«Nous ne pouvons plus le cacher, les secrets sont dévoilés... Dieu nous a donné la plus grande bénédiction jusqu'à présent», avait-elle déclaré. Suite à l'annonce de sa mort, les fans de la défunte avaient spéculé sur les réseaux sociaux que la Youtubeuse était décédée en accouchant, mais la mère de Nicole Thea les a contredits.

