Louane dévoile le visage de sa soeur sur Instagram : un air de famille indiscutable

Un peu plus d'un mois après son retour sur Instagram, Louane a dévoilé, le 14 juillet à l'occasion de la Fête nationale, le visage de sa soeur Louise sur une photo publiée sur le réseau social.

Celle qui vient de sortir le single «Donne-moi ton coeur», produit et écrit par le rappeur Damso, s'est toujours montrée discrète en ce qui concerne sa famille. En 2017, Louane expliquait néanmoins que Louise avait étudié à Oxford avant d'intégrer une école de production à Barcelone. Et son nom de scène, Louane, lui est d'ailleurs dédié, car il s'agit de la contraction de son propre prénom, Anne, et de celui de Louise.

L'une a les yeux marrons et les cheveux bruns, l'autre a les yeux bleus et les cheveux blonds. Malgré ces différences, les internautes leur trouvent des ressemblances :

Une fratrie de six

La jeune femme de 23 ans a ainsi dévoilé l'un des visages de la fratrie de six dont elle fait partie. En effet, avant de se mettre en couple, les parents de Louane avaient eu des enfants de relations précédentes. Une situation qu'elle a bien vécue : «J'ai compris très tard, au collège il me semble, ce que voulait dire le mot "demi". Chez nous, cela n'a jamais existé. Peut-être parce que j'ai toujours vécu avec eux tous», avait-elle déclaré à Paris Match.

Ainsi, d'autres visages familiaux pourraient suivre, mais s'il y en a un qui ne risque pas d'être dévoilé de sitôt, c'est bien celui de la fille de Louane et de Florian Rossi, Esmée, née pendant le confinement. «J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie c'est une chose, la sienne, c'en est une autre», avait-elle expliqué à ce sujet.