Johnny Depp : voici pourquoi le témoignage de Vanessa Paradis a été annulé

Nouveau rebondissement dans le procès qui oppose Johnny Depp au média britannique The Sun, qui avait affirmé qu'il frappait son ex-épouse, Amber Heard. Une autre ancienne compagne de l'acteur, Vanessa Paradis, devait témoigner ce jeudi. Mais son intervention a finalement été annulée.

L'actrice française, qui devait s'exprimer en visioconférence depuis chez elle, a été remplacée par le chef de la sécurité de Johnny Depp, Sean Bett.

La Haute Cour de justice de Londres aurait en effet considéré qu'il n'était pas nécessaire d'entendre le témoignage de la Française, le procès ne portant que sur les accusations proférées par Amber Heard et sur l'attitude de Johnny Depp envers cette dernière.

Dans une lettre au site TMZ en 2016, Vanessa Paradis avait écrit : «pendant toutes ces années, j'ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent (...) Il n'a jamais été violent ou abusif envers moi».

L'actrice Winona Ryder, qui a également été en couple avec Johnny Depp, avait elle aussi témoigné dans les médias en sa faveur, et n'interviendra pas lors du procès. «Il n'a jamais été violent ou abusif envers quiconque que j'ai vu. Je me sentais tellement en sécurité avec lui !», avait-elle déclaré.