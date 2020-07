La princesse Beatrice s’est mariée en secret

Une union en toute discrétion. La princesse Beatrice, petite fille de la reine Elizabeth II, a épousé ce vendredi matin son compagnon, l’homme d’affaires et millionnaire italien Edoardo Mapelli Mozzi lors d'une cérémonie privée.

Les noces, qui n’avaient fait l’objet d’aucune annonce royale comme c’est le cas habituellement, ont été célébrées à la Chapelle de Windsor. Aucune photo de l'union n'a encore été dévoilée.

Si le mariage a été gardé secret pour le public et les médias, la reine et son époux le prince Philip étaient tout de même présents, ainsi que la «famille proche» de la mariée.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham précise que la célébration s’est tenue «en conformité» avec les recommandations en vigueur en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le virus avait déjà perturbé le mariage puisqu’il était initialement prévu le 29 mai dernier à Londres, en présente de 150 invités. Reporté pour raisons sanitaires, aucune nouvelle date n’avait été annoncée.

Réception en petit comité

Selon un proche du couple cité par le Sun, la date d’aujourd’hui avait été choisie par les désormais jeunes mariés afin de permettre à la reine d’assister au mariage avant son départ pour Balmoral, sa résidence d’été.

«Ils sont comme une famille normale et ont dû faire des sacrifices comme tant d’autres dans le pays. Ils ont hâte de faire une plus grande fête lorsque le moment sera venu», a ajouté cette source.

Le tabloïd indique par ailleurs qu’une «petite réception» et un repas ont suivi la cérémonie. La reine Elizabeth a été la première à quitter les festivités, peu avant midi, en raison de ses obligations. Elle avait en effet une autre cérémonie au château de Windsor puisqu’elle a fait chevalier «Captain Tom», un ancien combattant centenaire qui a réalisé un exploit pendant le confinement en récoltant 33 millions de livres (36,2 millions d’euros) pour le service de santé britannique.

La princesse Beatrice, neuvième dans l’ordre de succession au trône britannique, est la fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew, récemment mis en cause dans l’affaire Epstein. Elle a commencé à fréquenter Edoardo Mapelli Mozzi, divorcé et père d’un petit garçon, à l’automne 2018.