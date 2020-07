Nicki Minaj est enceinte et publie plusieurs photos de son baby bump

La chanteuse et rappeuse américaine Nicki Minaj a annoncé, ce lundi 20 juillet, être enceinte de son premier enfant. Rayonnante et comblée, elle a, pour officialiser la nouvelle, dévoilé un ventre déjà bien rond sur son compte Instagram.

Elle va donc lâcher le micro pour le landau. Mais dans sa publication, la «Queen of Rap» de 37 ans reste fidèle à son style pétillant en prenant la pose agenouillée et souriante, cheveux jaunes et bouclés au vent.

Vêtue de ce qui semble être un bikini customisé de fleurs multicolores, la future maman a donc fait fi des médias traditionnels pour s'adresser directement à ses 118 millions d'abonnés.

«En cloque»

Et le message qu'elle leur adresse est on ne peut plus clair : «#EnCloque», a-t-elle tout simplement écrit.

Sans surprise, ses fans se sont aussitôt empressés de la féliciter, accompagnant leurs messages d'émoticônes de toute sorte. Pour les remercier, Nicki Minaj a depuis publié une photo bonus sublime, oeuvre du photographe américain David LaChapelle.

Si on ne sait pas encore le sexe de l'enfant, cette annonce survient quoi qu'il en soit huit mois après le mariage de la star avec son compagnon Kenneth Petty, surnommé «Zoo».

Le couple se connaît depuis leur enfance dans le Queens et avait déjà été ensemble quand la chanteuse n'avait que 16 ans.

Discrets, ils sont aujourd'hui inséparables.