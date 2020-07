Alexandre Astier annonce la naissance de son 7e enfant

Alors que la sortie de son film se fait attendre, une autre création d'Alexandre Astier vient de voir le jour : son 7e enfant. L'acteur et créateur de Kaamelott a en effet annoncé la naissance d'Isaac mardi 21 juillet.

C'est par une simple photo en noir et blanc du bracelet de naissance, légendé des quelques mots «Isaac est né hier...», qu'Alexandre Astier a fait connaître la bonne nouvelle.

Isaac est le petit dernier de la lignée de l'artiste, qui compte déjà six enfants de deux femmes différentes. Jeanne (20 ans), Ariane, Neil, Ethan et James sont issus de sa première union avec Anne-Gaëlle Daval. Ensuite, Aaron est le premier né de sa liaison avec sa compagne actuelle, Luna Karys, directrice d'une école pour comédiens située à Lyon, l'Acting Studio.

Cette annonce a ravi les réseaux sociaux, avec, bien-sûr, de nombreux messages en référence à Kaamelott et à son univers : «Bienvenue à toi, fils du roi Arthur», «L'héritier du trône» ou encore «Bientôt vous pourrez faire une table ronde 100 % Astier !».

Un Internaute a même résumé la vie d'Alexandre Astier en plaisantant : «Le mec crée des series, des BD, des spectacles, des films, et a 7 gosses. J'arrive pas à faire mon jardin avec 2». Un message auquel sa compagne, Luna Karys, a répondu du tac au tac : «Le mec arrive pas à faire son jardin non plus, vous bilez pas».

Le mec arrive pas à faire son jardin non plus, vous bilez pas. — Luna Karys (@Luna_KAArys) July 21, 2020

Outre son nouveau fils, cette année 2020 devrait aussi être pour Alexandre Astier celle de l'arrivée de son tant attendu premier film sur Kaamelott. A l'origine prévue pour fin juillet, sa sortie a été repoussée au 25 novembre en raison du coronavirus.