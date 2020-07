La star de téléréalité Demitra Roche meurt à 34 ans

Demitra «Mimi» Roche, ancienne participante de l'émission de téléréalité américaine Bad Girls Club, est morte soudainement à 34 ans. Les causes de sa disparition n'ont pas été révélées.

Le producteur musical Vince Valholla a annoncé la terrible nouvelle ce mercredi sur Twitter.

«Je suis à court de mots. Je ne sais pas quoi dire. Mimi était gentille avec tous ceux qu'elle croisait. Elle était une grande rêveuse et elle faisait partie de notre famille. J'ai le coeur brisé par l'annonce de son décès. Je suis reconnaissant de l'avoir connue et d'avoir travaillé avec elle. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. Il n'y a personne qui puisse dire quelque chose de négatif à son sujet. Nous avons perdu une belle âme», a-t-il écrit en hommage.

I’m at a loss for words. Don’t know what to say. Mimi was kind to everyone she came across. She was big dreamer & was a part of our Valholla family. I’m heartbroken by the news of her passing. I’m thankful I got to know & work w/ her. My thoughts are with her family & loved ones pic.twitter.com/7AOv3lwYe3

