Amber Heard violente ? L'avocat de Johnny Depp affirme détenir une preuve

Il pourrait s'agir d'un rebondissement majeur dans le procès qui oppose Johnny Depp au tabloïd The Sun, qui avait affirmé que l'acteur frappait sa femme. L'avocat de Johnny Depp affirme avoir reçu une vidéo prouvant que Amber Heard, son ancienne épouse, se serait montrée violente avec sa propre soeur, Whitney Henriquez.

Amber Heard a affirmé qu'elle ne s'était jamais montrée violente envers l'ancien acteur de Pirates des Caraïbes, à part une seule fois pour prendre la défense de cette même soeur face à Johnny Depp. L'incident aurait eu lieu dans l'escalier de la maison du couple à Los Angeles.

L'avocat de Johnny Depp, David Sherborne, affirme avoir reçu la vidéo par mail jeudi soir, quelques heures après le témoignage de la soeur d'Amber Heard, qui avait affirmé que cette dernière ne l'avait jamais attaquée.

L'avocat de Johnny Depp entend ainsi démontrer que Whitney Henriquez a menti pour favoriser sa soeur. «Nous avons été contactés afin de pouvoir montrer qu'Amber Heard a une histoire de violences envers des personnes et cette vidéo de sa soeur Whitney a été prise peu après qu'Amber Heard l'a attaquée, et Whitney a été filmée en compagnie de gens qui commentent les bleus et trace de coups sur son visage et son corps», a précisé l'avocat.

Johnny Depp nie avoir jamais frappé Amber Heard, qui a détaillé pour sa part 14 occasions lors de leur relation où l'acteur l'aurait violentée. Les avocats de Johnny Depp souhaitent désormais confronter Whitney Henriquez à la vidéo qu'ils ont reçue.