Johnny Depp : Voici pourquoi Amber Heard porte une écharpe rouge lors du procès

Alors qu'elle est présente, chaque jour, à la cour royale de justice de Londres pour le procès qui oppose Johnny Depp au Sun, Amber Heard arbore un foulard rouge, dont la couleur est loin d'être anodine.

L'acteur accuse de diffamation le tabloïd britannique pour l'avoir qualifié de «cogneur de femmes», dans un article publié en 2018. Amber Heard affirme que son ex-époux a menacé de la tuer à plusieurs reprises et était régulièrement violent avec elle. Sur le plan de vestimentaire, la jeune femme a également fait passer un message, comme l'explique le Daily Mail.

Une couleur qui en impose

«Amber Heard veut dire des choses à travers le choix de ses tenues quand elle comparaît au tribunal», a analysé la styliste Susie Hasler interrogée par le média britannique. Et pour cause, l'actrice porte souvent des robes et des jupes noires. «C'est intelligent et simple, pas difficile, irrésistible ou trop glamour.» Cette sobriété est systématiquement réhaussée d'un foulard rouge qui a attiré l'oeil des spécialistes.

«Le foulard rouge est intéressant car le rouge est une couleur puissante et intimidante», a expliqué Susie Hasler, qui voit dans cet accessoire une façon d'affirmer sa personnalité et de faire passer un message de supériorité. «Le rouge est porté dans les réunions importantes pour affirmer votre autorité», explique la styliste.

Le rouge, qui capte l'attention comme un aimant et attire l'attention sur celui qui le porte, est également associé à la révolte et à la couleur du sang. Amber Heard semble déterminée à vouloir prouver qu'elle était bien victime de la violence de son ex-mari.