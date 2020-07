Juliette Gréco révèle qu'elle a perdu sa fille unique d'un cancer

Dans un entretien au journal Télérama, la doyenne de la chanson française Juliette Gréco a révélé qu'elle a perdu sa fille unique, Laurence-Marie Lemaire, d'un cancer en 2016.

Âgée désormais de 93 ans, Juliette Gréco a connu une longue carrière de chanteuse et d'actrice, auprès des plus grands paroliers du 20e siècle, tels que Boris Vian et Serge Gainsbourg. Elle vit aujourd'hui dans le calme de sa maison de Ramatuelle, dans le Sud de la France, où elle a reçu une journaliste de Télérama, pour le numéro du 18 au 24 juillet.

Inoubliable interprète du tube «Jolie môme», Juliette Greco a vécu plusieurs passions amoureuses. Elle a épousé en 1953 l'acteur Philippe Lemaire, dont elle s'est séparée en 1956. Ils ont eu eu ensemble une fille, Laurence-Marie Lemaire, à qui elle a dédié deux chansons dans les années 70. Laurence était «scripte de cinéma», jusqu'à sa mort, après un combat contre le cancer, à l'âge de 62 ans.

La même année, Juliette Greco a perdu sa fille unique et vécu un autre drame. Au mois de mars, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), alors qu'elle séjournait à Lyon et prévoyait une série de concerts. «Elle a bien récupéré, elle va mieux» avait alors rassuré son entourage, alors que les rumeurs couraient sur son état de santé.

Juliette Greco a déjà été confrontée à la mort de ses trois anciens compagnons. En 2004, le lendemain de ses 70 ans, Philippe Lemaire s'est suicidé. Il s'est jeté sous les rames d'un métro à Paris.