FreeBritney : les fans réunis devant le palais de justice pour «sauver» Britney Spears

Suite à une décision de justice prononcée il y a douze ans, Britney Spears a été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, à cause de ses problèmes de santé mentale. Une situation qui a assez duré pour ses fans, qui se sont réunis devant le palais de justice de Los Angeles pour «sauver» la popstar.

Postés devant le tribunal avec des pancartes «Libérez Britney Spears», les fans ont fait le pied de grue pendant plusieurs heures pour soutenir leur idole, qu'ils jugent «prisonnière» de cet accord légal.

Le 22 juillet, une audition avait lieu au palais de justice de Los Angeles pour réévaluer cette décision, alors que le père de Britney Spears possédait jusqu'à l'année dernière un contrôle total sur les finances de sa fille. Le rôle est depuis revenu à Jodi Montgomery, l'une des managers de la star, suite aux soucis de santé de Jamie Spears.

La décision de placer la popstar sous tutelle avait été actée en 2008, alors que Britney Spears avait, lors d'un incident ultra-médiatisé, rasé son crâne elle-même dans un salon de coiffure avant de menacer les paparazzi avec un parapluie. Elle avait par la suite été hospitalisée en psychiatrie à deux reprises.

Les théories les plus folles sur les réseaux sociaux

Furieux du traitement infligé à la chanteuse de 38 ans, les fans ont décidé de réagir en publiant le hashtag «FreeBritney» sur les réseaux sociaux, certains étant même persuadés que Britney Spears faisait passer des messages codés d'appel à l'aide dans les nombreuses vidéos qu'elle poste. Dans les commentaires de ses vidéos Tik Tok, on pouvait notamment lire : «Porte du vert dans ta prochaine vidéo si tu as besoin d'aide».

Pour rassurer ses fans, la chanteuse a expliqué dans un post qu'elle était tout simplement «heureuse» et «authentique».

Interrogé sur cette tutelle controversée dans le podcast «As not seen on TV», son frère Bryan Spears a déclaré, le 23 juillet : «Elle a toujours tenté d’y échapper [...] La tutelle a été une excellente chose pour notre famille, à ce stade, et nous continuons d’espérer le meilleur».