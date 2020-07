Kanye West s'excuse publiquement auprès de son épouse Kim Kardashian

Le triste feuilleton continue. Alors que Kanye West avait fait les gros titres en attaquant son épouse Kim Kardashian et sa belle-mère Kris Jenner sur Twitter, l'artiste a de nouveau tweeté. Mais il a cette fois-ci tenu à s'excuser auprès de la mère de ses enfants.

«Je voudrais m'excuser auprès de mon épouse Kim pour avoir rendu public une chose aussi privée. Je ne l'ai pas protégée comme elle m'a toujours protégé. Kim je sais que je t'ai blessée. S'il te plaît pardonne moi. Merci d'avoir toujours été là pour moi», a écrit le père de famille dans un tweet publié le 25 juillet.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.



I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

