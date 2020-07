Johnny Depp «profondément misogyne», selon le tribunal

Johnny Depp véritable goujat ? En plein procès contre le tabloïd britannique The Sun, qui avait qualifié l'acteur de «cogneur de femmes», et faisant face à Amber Heard, qui l'accuse de violences conjugales, Johnny Depp a dû répondre de certains propos qui ternissent particulièrement son image.

A l'avant-dernier jour du procès, l'avocate du journal a livré une plaidoirie en forme de réquisitoire. Sasha Wass a notamment évoqué les excès de l'acteur de 57 ans, «sujet à des changements d'humeur irrationnels» quand il a bu et consommé des stupéfiants.

Selon l’avocate, bien que Johnny Depp se soit lui-même qualifié plusieurs fois de «gentleman du Sud», il n'aurait rien de tout cela quand il parle des femmes, qu'il est selon elle «loin de traiter avec respect» et dont «la racine de son comportement est d'une profonde misogynie».

Sasha Wass explique s'appuyer sur des messages de l'acteur, dans lesquels il qualifie des femmes de «salopes et grosses putes laides», et Vanessa Paradis, dont il est séparé depuis 2014, de «chatte flétrie», rapporte Sky News.

Pour l'avocate, c'est cette «profonde misogynie» qui «était à l'origine de la colère de M. Depp et de la colère qu'il ressentait contre Mlle Heard, qui se traduisait par de la violence lorsqu'il se sentait menacé par elle».

«Choc des générations»

Sasha Wass a déclaré que la relation entre Johnny Depp et Amber Heard représentait un «choc des cultures» et un «choc des générations». L'acteur avait passé toute sa vie à «faire ce qu'il voulait» et il n'allait pas «répondre à une femme à ce moment de la vie», a-t-elle déclaré.

Pour sa défense, Johnny Depp a affirmé que ce surnom était simplement une blague entre lui et son ex-compagne, et que cela n'avait rien de péjoratif.

Vanessa Paradis a quant à elle toujours soutenu son ex-mari. «Je connais Johnny depuis 25 ans. Nous sommes partenaires depuis 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble», a écrit la chanteuse et actrice dans une déclaration adressée au tribunal.

Elle a notamment assuré que pendant toutes ces années elle a connu «Johnny comme un père et une personne gentille, attentive, généreuse et non violente». «Sur les plateaux de tournage, les acteurs, les réalisateurs et des équipes entières l'adorent parce qu'il est humble et respectueux envers tout le monde, tout en étant l'un des meilleurs acteurs que nous ayons vus», a-t-elle ajouté.

Au sujet des accusations d'Amber Heard, la Française a déclaré : «Cela ne ressemble en rien au vrai Johnny que j'ai connu, et d'après mon expérience personnelle de nombreuses années, je peux dire qu'il n'a jamais été violent envers moi».