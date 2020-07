Guy Carlier méconnaissable sur une photo de lui très amaigri

Guy Carlier a posté une photo où on le découvre très amaigri, voire totalement méconnaissable. Après de nombreux commentaires alarmés de ses fans, l'écrivain-chroniqueur s'est montré rassurant quant à son état de santé.

Après avoir lutté pendant des années contre la boulimie, Guy Carlier a perdu plusieurs dizaines de kilos et s'est affiché en photo ce dimanche 26 juillet sur Twitter avec un maillot de football qu'il n'avait jamais pu enfiler. «c'est du XL. Il y a un an, je mettais du 4 XL... Il y a dix ans, il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte» commentait-il avant d'ajouter «D'accord j'ai l'air con, mais je peux enfin mettre ce maillot que m'avait offert Michel Hidalgo». De quoi déchaîner ses fans qui se sont immédiatement inquiétés pour son état de santé.

C’est du XL. Il y a un an je mettais du 4XL ....Il y a 10 ans il aurait fallu tailler le maillot dans une toile de yourte pic.twitter.com/c7d30mPLfY — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2020

D’accord j’ai l’air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco cl que m’avait offert MIchel Hidalgo. pic.twitter.com/rzNPItTuHv — guycarlier (@guycarlier2013) July 26, 2020

Suite à ce déchaînement des passions, le chroniqueur de 71 ans a alors publié une photo où il apparaît souriant et en costume afin de rassurer sur son état de santé, accompagnant son cliché d'un trait d'humour : «C'est vrai qu'un maillot de foot à partir d'un certain âge ça fait papy et que quand tu maigris, le poids de la graisse perdue est remplacé par celui des ans» explique-t-il avant d'affirmer qu'il va très bien.

Le papa de Carlito - la moitié du duo de youtubeurs «McFly et Carlito» - avait raconté son combat contre la boulimie et son régime dans le livre «Moins 125 - amour monstre» (éd. Le Cherche Midi) en collaboration avec le nutritionniste star Jean-Michel Cohen qui l'avait soigné. Il y expliquait notamment la «solitude infinie» qu'engendre cette maladie.