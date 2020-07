Joe Jonas et Sophie Turner annoncent la naissance de leur petite fille

Un an après leur union dans le Vaucluse, le chanteur des Jonas Brothers et l'héroïne de «Game of Thrones» ont annoncé la naissance de leur petite-fille, ce lundi 27 juillet.

Sophie Turner et Joe Jonas se sont dit «ravi d'annoncer la naissance de leur bébé» dans un bref communiqué relayé par le magazine américain People. Selon le site TMZ, qui a publié l'information avant l'annonce officielle, le couple a accueilli une petite-fille, nommée Willa, le mercredi 22 juillet dans un hôpital de Los Angeles.

«Le couple est déjà obsédé et ne peut pas arrêter de se réjouir de leur nouveau membre de la famille», a affirmé une source à Entertainment Tonight. «Ils prennent leur temps pour profiter de ce moment spécial et n'ont donné des nouvelles qu'à leurs familles et leurs amis. Avec la pandémie, Joe et Sophie font extrêmement attention aux gens qui les entourent eux et leur petite fille».

Jusqu'ici, les deux stars ont fait preuve d'une grande discrétion concernant cette grossesse. Cette dernière a été révèlée lorsque le couple a été photographié dans un magasin pour enfants en Californie, en février dernier. Depuis des clichés de l'actrice de 24 ans et son ventre arrondi, avaient circulé.