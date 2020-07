Procès de Johnny Depp contre «The Sun» : ce qu'il faut retenir

Après trois semaines d’audience devant la cour de Londres, la justice achève ce mardi 28 juillet d'examiner les poursuites intentées par Johnny Depp contre le tabloïd «The Sun», qui avait décrit l’acteur américain comme un mari violent envers son ex-épouse Amber Heard.

Des accusions d’infidélités, en passant par la consommation de drogue, les témoignages, et autres anecdotes scabreuses, retour sur les principaux développements de ce procès en diffamation, qui a donné lieu à un grand déballage de leur vie privée.

Des accusations de violence

Le comédien de 57 ans reproche au journal britannique et à son propriétaire «News Group Newspapers» (NGN) d'avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu'il ait frappé son ex-femme, Amber Heard.

La star d'«Edward aux mains d'argent» et l’actrice américaine de 34 ans s'étaient mariés en février 2015 à Los Angeles avant de divorcer début 2017. Amber Heard avait alors évoqué «des années» de violences «physiques et psychologiques».

Citée comme témoin par «The Sun», Amber Heard a décrit en détail les agressions que lui aurait fait subir son ex-mari : cheveux arrachés, nez brisé, yeux au beurre noir, lèvre fendue... De son côté, Johnny Depp a vivement contesté ces accusions.

Le héros de «Pirates des Caraïbes» a au contraire affirmé que c'est Amber Heard qui se montrait colérique et violente envers lui. Il l'a décrite comme une calculatrice narcissique et sociopathe cherchant à faire avancer sa carrière à ses dépens.

Un doigt sectionné

L'acteur a notamment accusé Amber Heard, photo à l'appui, de lui avoir sectionné l'extrémité d'un doigt avec une bouteille de vodka, en Australie, où Johnny Depp séjournait durant un tournage.

Une accusation qu'elle dément, estimant au contraire avoir été «prise en otage pendant trois jours» par «une personne violente et maniaco-dépressive, souffrant de troubles bipolaires et de psychoses induites par la drogue».

Témoignages des anciennes compagnes

Pour sa défense, Johnny Depp a pu compter sur des témoignages écrits de ses anciennes compagnes, dont la chanteuse et comédienne française Vanessa Paradis, qui a été en couple avec Johnny Depp pendant 14 ans. Cette dernière l'a dépeint comme «un homme et un père gentil, attentif, généreux et non-violent».

«Sur les plateaux de tournage, les acteurs, les réalisateurs et des équipes entières l'adorent parce qu'il est humble et respectueux envers tout le monde, tout en étant l'un des meilleurs acteurs que nous ayons vus», a-t-elle ajouté.

Les avocats du comédien se sont également appuyés sur le témoignage de l'actrice américaine Winona Ryder, qui a entretenu une relation avec Johnny Depp dans les années 1990. «Il n'a jamais été violent avec moi», a-t-elle affirmé.

Des excréments dans le lit conjugal

Le déballage ne s’arrête pas là. Johnny Depp a également accusé son ex-épouse d’avoir déféqué dans le lit conjugal à la suite d'une dispute survenue lors du 30e anniversaire de l'actrice en avril 2016.

La Haute Cour de Londres s'est donc également penchée sur cette question afin de savoir si les excréments, retrouvés et photographiés par une aide-ménagère, provenaient d'Amber Heard, ou de leur chien, comme le soutient la comédienne.

Photos of faeces at center of Johnny Depp and Amber Heard's court battle made public for first time https://t.co/woHphvVbHt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2020

Des accusations d’infidélités

Au cours de ce procès, Johnny Depp a d’autre part accusé Amber Heard de l’avoir trompé avec l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, ce qu’elle a fermement démenti.

«Je n'étais même pas en contact avec Elon avant 2016», a-t-elle déclaré. De son côté, le parton de Tesla a réaffirmé au New York Times que sa relation avec Amber Heard avait débuté après la rupture du couple.

Une consommation excessive de drogues

Le procès a aussi mis en évidence le mode de vie débridé de l'acteur et son importante consommation de drogues variées et d'alcool, commencée dès l'adolescence.

Une lettre du médecin chargé de sa désintoxication, lue à l'audience, décrit la star comme «infantile» et «romantisant la culture de la drogue», sans intention d'y renoncer.

D’après l’acteur, Amber Heard n'était pas en reste, consommant «deux à trois bouteilles de vin» tous les soirs. Elle a elle-même reconnu avoir pris à l'occasion de l'ecstasy ou des champignons hallucinogènes.

Après s’être expliqué sur ses addictions, Johnny Depp avait également fait parler de lui en déclarant avoir initié sa fille Lily-Rose, fruit de ses amours avec Vanessa Paradis, au cannabis, et ce, dès l’âge de 13 ans.