Taylor Swift offre son cardigan de «Folklore» à la fille de Kobe Bryant

«Folklore», le huitième et dernier album de Taylor Swift était une surprise. Sorti vendredi 24 juillet sans avoir été annoncé, il est déjà salué par les fans. Une poignée d'entre eux a d'ailleurs reçu une réplique du pull que l'artiste porte dans le clip de la chanson «Cardigan». Parmi ces privilégiés figure Natalia Bryant, la fille du basketteur Kobe Bryant, décédé en janvier dernier.

Agée de 17 ans, l'adolescente s'est empressée de remercier l'artiste sur Instagram. Sa mère, Vanessa Bryant, a également exprimé sa gratitude auprès de Taylor Swift, postant une photo de sa fille avec le fameux cardigan.

Taylor sent Kobe Bryant’s daughter, Natalia, a cardigan from the music video! #folklore pic.twitter.com/vUXm1FKOT3

— Taylor Swift Updates (@SimplySFans) July 25, 2020