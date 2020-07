Kim Kardashian repart seule du Wyoming, son couple avec Kanye West en danger

Entre eux deux, rien ne va plus. Dans le Wyoming depuis quelques jours auprès de Kanye West où le rappeur s'était réfugié dans son ranch après son terrible craquage de dimanche, son épouse Kim Kardashian est revenue seule en Californie, où les deux résident habituellement.

Des photos d'elle sur le tarmac d'un aéroport californien ont été diffusées par le site people TMZ. Ce retour en solo de Kim K laisse dubitatif ses fans dont nombreux estiment qu'elle n'a pas été capable de le raisonner et le faire revenir au domicile conjugal auprès d'elle et de leurs enfants.

Kim Kardashian Back In L.A. Without Kanye After Tense Trip To Wyoming https://t.co/VqJGUP5iai

— TMZ (@TMZ) July 29, 2020