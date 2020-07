Le rappeur Black M bientôt papa pour la deuxième fois

La rappeur Black M va être papa pour la deuxième fois. Enceinte de 7 mois, sa compagne Léa Djadja a annoncé l’heureux événement ce mardi 28 juillet sur son compte Instagram.

«Cela fait 28 semaines que notre famille attend un nouveau membre... Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité», peut-on lire en légende d’un tendre cliché, où la petite famille apparaît derrière un drap blanc dans un jardin à Paris.

«Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j’en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j’ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d’amour et de joie à transmettre», a ajouté l'animatrice de l'émission de relooking «Incroyables Transformations».

«Bientôt quatre inchallah»

La maquilleuse professionnelle n’a en revanche donné aucune indication quant au sexe de son deuxième enfant, tout comme l’interprète de «Sur ma route», qui a de son côté commenté «Bientôt quatre inchallah».

Pour rappel, les deux tourtereaux se sont rencontrés il y plus de dix ans, en 2009, lors du tournage du clip «Wati Bon Son» de Sexion d’Assaut. Trois ans plus tard, Léa Djadja et Black M, de son vrai nom Alpha Diallo, sont devenus parents pour la première fois d’un petit garçon prénommé Isaac et né grand prématuré.

«Mon fils, je n'osais pas en parler avant, avait confié l’année dernière le rappeur dans une interview accordée à Voici. Il est né à 6 mois, pesait 900 grammes, c'était vraiment dur. Il est né le 13 mars 2012, en pleine apogée de la Sexion d’Assaut.»