Ellen DeGeneres bientôt remplacée par James Corden après le scandale ?

Ellen DeGeneres bientôt sur la touche ? La présentatrice américaine vedette et humoriste est en effet dans l'oeil du cyclone après les révélations sur son comportement et celui de son staff. Ces derniers sont accusés de générer une ambiance de travail «toxique», sans que rien ne soit fait pour y remédier. Et selon des rumeurs qui commencent à circuler, elle pourrait être remplacée par James Corden.

Selon le Sun, le Britannique tient en effet la corde pour prendre la place de sa collègue sur NBC. Selon le tabloïd, James Corden était en effet déjà vu par la chaîne comme son successeur sur le long terme. Un changement dans les prochaines semaines ne serait donc qu'une avancée de calendrier.

Pour rappel, James Corden présente de son côté un late-show à succès sur CBS depuis 2015, et a notamment popularisé à travers le monde le concept de «carpool karaoke», dans lequel des célébrités viennent chanter leurs tubes préférés en voiture. L'idée a d'ailleurs été importé en France par TF1.

Voir un changement de visage sur «The Ellen DeGeneres Show» (qui changerait donc forcément de nom), n'est cependant pas si évident à mettre en place. La présentatrice est en effet l'une des célébrités les mieux payées de la télévision américaine, et le remplacement pourrait coûter très cher à NBC. En attendant d'en savoir plus, elle s'est excusée récemment sur les réseaux sociaux, et a promis d'en faire plus pour améliorer les conditions de travail dans son émission.