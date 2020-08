Caitlyn Jenner apporte tout son soutien à Kanye West

Alors que le couple Kanye West et Kim Kardashian bat de l’aile, après une série de tweets violents du rappeur à l’encontre de sa femme, Caitlyn Jenner, anciennement mariée à Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, a pris la parole et a apporté son soutien à Kanye West.

Interviewée ce lundi matin dans le talk-show Good Morning Britain, Caitlyn Jenner a affirmé ne pas vraiment savoir comment allait le rappeur, qui souffre selon les révélations de sa femme, de troubles bipolaires : «Honnêtement, je ne sais pas comment il va depuis que la polémique a éclaté. J’ai assisté à tout ça, comme tout le monde, mais je n’ai pas eu l’occasion de lui parler.»

En effet, il y a quelques jours, Kanye West a fondu en larmes lors de son premier meeting de campagne pour l’élection présidentielle américaine, révélant avoir songé avec sa femme à l’avortement lors de sa première grossesse. Il s’en est ensuite violemment pris à sa femme et à sa belle-mère sur Twitter, avant de s’excuser publiquement.

Caitlyn Jenner est tout de même revenue sur sa relation avec le rappeur, en déclarant : «Je lui souhaite le meilleur. (…) C’est vraiment une bonne personne. La seule chose dont je peux parler, c’est de la manière dont il m’a traité, et il a été l'être humain le plus gentil et aimant avec moi pendant toutes ces années. Il a été un très bon ami.»

'Will he make a good president though Caitlyn?'





Caitlyn Jenner opens up about Kanye West's bid for becoming President and concerns about his health.





Watch GMB https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/M4NLbDVHAQ

