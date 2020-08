Une cérémonie à l’abri des regards. Après quatre ans de relation, l’acteur Sean Penn s’est marié en toute discrétion, ce vendredi 31 juillet, avec la comédienne australienne Leila George, de 32 ans sa cadette.

C’est une amie du couple, Irena Medavoy, qui a révélé l’heureux évènement en publiant sur Instagram une photo des alliances, qui a depuis été supprimée, rapporte NBC Miami.

«Nous sommes tellement heureux que Leila George et Sean Penn se soient mariés. On vous aime. Nous sommes ravis que vous ayez trouvé votre âme sœur. Vous étiez destinés à être ensemble. Que Dieu vous bénisse tous les deux et les familles dont vous êtes devenus membres.», a-t-elle également écrit dans sa story.

Pour l’heure, le comédien, qui fêtera ses 60 ans le 17 août prochain et son épouse, âgée quant à elle de 28 ans, n’ont pas confirmé la nouvelle.

le troisième mariage de l'acteur

Le réalisateur du film «Into the wild» et Leila George, fille de l’actrice italienne Greta Scacchi et de l’acteur américain Vincent d’Onofrio, ont été photographiés ensemble pour la première fois en 2016, sur une plage d'Hawaï. Les deux tourtereaux ont ensuite officialisé leur relation en octobre de la même année sur le tapis rouge du Festival du film indépendant au LACMA (Musée d’art du comté de Los Angeles).

Si c'est la première fois que Leila George dit «oui», Sean Penn, de son côté, a déjà été marié deux fois. Pour rappel, il a épousé la chanteuse Madonna en 1985, puis l’actrice Robin Wright en 1996, avec qui il est resté près de 14 ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Dylan et Hopper, nés respectivement en 1991 et 1993.