Le petit frère de Frank Ocean est mort dans un accident de voiture

Sa voix se faisait entendre à la fin du titre «Futura Free», de l'album «Blond» : selon les médias américains, Ryan Breaux, le petit frère du chanteur Frank Ocean, a perdu la vie dimanche 2 août dans un accident de la route. L'artiste ne s'est pas exprimé pour l'instant mais des amis du jeune homme de 18 ans ont fait part de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

D'après les informations de CBS Los Angeles, deux personnes sont mortes dans un accident survenu aux alentours de 1h30 sur une route de Sherman Oaks, dans le nord de la ville.

Les premiers éléments de l'enquête indique que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a percuté un arbre. Brisée en deux sous le choc, la voiture a pris feu et le décès des deux occupants a été constaté par les secours dépêchés sur les lieux.

Ryan Breaux, identifié par plusieurs médias comme l'une des victimes, aurait été accompagné par un camarade de classe. L'information n'a pas été confirmée par Frank Ocean mais des hommages à son jeune frère sont apparus sur les réseaux sociaux.

«A mon frère, qui était talentueux au-delà de toute croyance, possédait un cœur en or, avait une énergie contagieuse, un sourire et un rire qui élevaient l'esprit de tout le monde et était un ami fidèle et authentique pour tous ceux qu'il connaissait, écrit Paris Brosnan, le fils de Pierce Brosnan, sur Instagram. Merci d'avoir été là pour moi quand j'avais le plus besoin de toi, merci pour toutes ces nuits endiablées, merci pour ta musique (...). Je te porterai toujours dans mon cœur.»

Le fils de Pamela Anderson, Brandon Thomas Lee, a quant à lui choisi d'exprimer son chagrin au travers d'une story : «Ryan. Je n'ai pas les mots. Tu me manques tellement. J'espère que nous nous retrouverons un jour... Je t'aime mon frère. Repose en paix».

Interrogé par le Daily Mail, l'adjoint du shérif du comté de Ventura, Wendell Campbell, a indiqué que le lieu de l'accident est un grand tronçon de route où, parfois, «les gens accélèrent». Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins à l'intention de toute personne ayant des informations sur les circonstances du drame.