Qui est Axelle Francine, dont Tony Parker vient de se séparer ?

L'international franças de basket Tony Parker et son épouse Axelle Francine ont décidé de se séparer. Mais qui est cette femme, mère de leurs deux enfants, connue pour avoir été présente dans les grands moments de sa vie ?

Avant elle, il y avait déjà eu Loriane la sportive et Eva l'actrice. Agée aujourd'hui de 38 ans (le même âge que «TP»), Axelle Francine, connue jusqu'à présent également comme Axelle Parker, est une journaliste française qui a écrit pour divers magazines anglais et hexagonaux. Elle est titulaire d’un Master en journalisme et en communication.

C'est un tweet de Tony Parker, depuis son compte officiel, qui a annoncé leur séparation, après une histoire commune de près d'une décennie.

«Après neuf ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci», a-t-il écrit.

Un post qui tranche avec celui que Tony Parker avait écrit en juin 2013 et qui avait officialisé la relation.

«J’adore passer du temps avec ma fiancée», lâchait le basketteur français à l'époque en réponse à un fan qui lui demandait, dans le cadre d’un live chat, ce qu’il faisait après un match pour se détendre.

Aussitôt, Paris-Match avait vérifié l’information et joint Axelle Francine qui avait confirmé que le couple s’était bien fait une promesse de mariage.

Les deux amoureux avaient ensuite procédé à leur union en août 2013 et ce, dans la plus stricte intimité aux États-Unis, au Texas.

Les premiers clichés montrant Parker et Francine ensemble datent du mois de novembre 2011 lors du Tournoi BNP Paribas Masters de Paris-Bercy. Soit exactement un an après l’annonce du divorce de «TP» avec Eva Longoria.

L’officialisation de leur relation était intervenue au cours des Jeux Olympiques de Londres, en 2012. Comme Parker, Axelle Francine a longtemps cravaché avant de pouvoir trouver l’amour idoine. En témoigne cette relation de dix ans passée avec un homme qui a finalement tourné court.

Francine avait pu vérifier la réelle sincérité des sentiments qu’éprouve Parker pour elle lors d'un épisode mémorable. Lorsqu’une bagarre avait éclaté dans un bar new-yorkais au printemps 2012, Tony n’avait pas hésité à se sacrifier pour protéger sa belle des bouteilles d’alcool qui volaient.

Le Français avait été blessé par un bout de verre qui avait pénétré à 99 % son œil gauche. Une blessure qui n’avait toutefois pas porté préjudice à la suite de la carrière du deuxième sportif français le mieux payé de l’année 2012 (derrière Karim Benzema, Parker avait touché 12,4 millions d’euros).

My wonderful wife and I are happy to announce that our son Josh is going to have a little brother! #familly #theparkers #happy

— Tony Parker (@tonyparker) 1 Février 2016