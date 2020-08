Tony Parker s'est séparé de sa femme, Axelle Francine

Tony Parker, légende du basket français, a annoncé sur son compte Twitter se séparer, après six ans de mariage, de sa femme Axelle Francine.

Après neuf ans de vie commune et avoir eu deux enfants ensemble (Josh, 6 ans et Liam, 4 ans), le couple a décidé de mettre un terme à leur union dans «un respect mutuel et total».

L'ancien joueur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France a voulu rendre cette séparation publique «afin d'éviter toute rumeur ou autre spéculation» et ne fera plus «aucun commentaire sur cet aspect de [sa] vie privée».

une première union avec Eva Longoria

L’officialisation de sa relation avec Axelle Francine était intervenue au cours des derniers Jeux Olympiques de Londres, en 2012. Tony Parker avait épousé cette journaliste de formation le 2 août 2014 en toute discrétion au Texas (Etats-Unis). Le deuxième mariage du basketteur après s'être uni une première fois avec l'actrice américaine Eva Longoria de 2007 à 2010.

Jeune retraité en 2019, le meneur de jeu aux quatre titres NBA est actuellement président du club de basket de l'Asvel. Son nom circule régulièrement pour succéder à Jean-Michel Aulas comme président de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il a officiellement été nommé au conseil d'administration d'OL Groupe vendredi dernier.