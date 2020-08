Grâce au confinement, Khloé Kardashian serait de nouveau en couple avec Tristan Thompson

Nouveau chapitre dans la relation tumultueuse entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson. La candidate de téléréalité et le basketteur se seraient remis ensemble.

C'est le site US Weekly qui rapporte l'information selon plusieurs sources proches du couple qui s'était séparé après des rumeurs de tromperies en 2019.

Une publication sur Instagram avait déjà éveillé les suspicions d'un rabibochage entre les deux stars américaines. Khloé Kardashian apparaissait avec une bague qui pourrait être celle de fiançailles.

La soeur de Kim et Tristan Thompson se seraient retrouvés à Los Angeles pour se confiner lors de la pandémie du Covid-19 avec leur fille de 2 ans, True. Tout semble arrangé maintenant et la mère de famille de 36 ans espère désormais que son petit copain ne retombe pas dans ses travers.

Un deuxième enfant en préparation ?

«Khloé espère que Tristan a changé pour de bon, et qu'il va continuer à grandir, tout en restant le grand et loyal partenaire qu'il est devenu pendant tout le temps qu'ils ont passé ensemble pendant le confinement», a expliqué la source citée par US Weekly.

Le basketteur lui avait d'ailleurs fait une déclaration à l'occasion de son anniversaire le mois dernier : «Maintenant j’ai gagné en sagesse pour comprendre que tu es entrée dans ma vie pour me montrer ce que signifie qu’être une incroyable personne. J’apprécie la façon que j’ai d’apprendre et de grandir grâce à toi. Je remercie Dieu pour la femme magnifique et aimante que tu es pour tout le monde et en particulier pour notre fille, True. Tu mérites le monde !».

Selon une autre source, le couple envisagerait même désormais d'avoir un deuxième enfant : «Khloé adorerait donner un frère ou une soeur à sa fille True, car c'est l'âge parfait». Et l'ailier fort des Cleveland Cavaliers ferait du forcing pour venir jouer dans la Cité des Anges et donc se rapprocher encore un peu plus de sa petite famille, de nouveau réunie.