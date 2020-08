La présence de Kylie Jenner dans un clip de rap fait polémique, une pétition lancée

Il y a trois jours, les rappeuses Cardi B et Megan Thee Stallion dévoilaient le clip de leur chanson «WAP», pour lequel elles ont fait appel aux services de Kylie Jenner. Une surprise que les internautes n'ont pas appréciée, alors que certains lançaient même une pétition pour faire supprimer la star de la vidéo.

Si Kylie Jenner n'apparaît que quelques secondes dans le clip vêtue d'une combinaison léopard, les internautes ont largement critiqué sa présence, arguant notamment que les rappeuses auraient dû donner de la visibilité à des personnalités noires.

Certains ont également comparé la petite soeur de Kim Kardashian à Normani, une chanteuse Afro-américaine présente elle aussi dans la vidéo, en faisant un parallèle avec les questions raciales très présentes dans les débats aux Etats-Unis depuis les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. «Normani a dansé et Kylie a marché dans le couloir et ouvert une porte. Si ça n'est pas une représentation parfaite d'une femme noire qui doit se donner à fond pendant qu'une femme blanche fait le strict minimum, je ne sais pas ce que c'est», a écrit une auteure Afro-américaine.

Normani did ALL this and Kylie walked down the hall and opened a door.





If that's not a perfect visual indication of Black women having to do the most and white women do the bare minimum to get somewhere, I don't know what is.

Quand on a vu #Kylie Jenner dans le clip de Cardi B pic.twitter.com/faeN9Mq15H — Léa (@le_aaa_) August 7, 2020

thoughts on wap. megan was the only good part. the beat is average. the music video is cool but kylie jenner was completely unnecessary #wap #kylie #megtheestallion — fat juicy ass (@thiccdaddytaco) August 8, 2020

Quelques heures après la publication du clip, une pétition signée par plus de 64.000 internautes a même été lancée pour supprimer Kylie Jenner de la vidéo.

«Ce n'est pas une question de race»

Face au tollé, la rappeuse Cardi B a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les critiques dont son clip fait l'objet. «Il faut arrêter de tout lier à la race. Il y a des problèmes dans le monde qui sont liés à la race et je les défends constamment. Cette vidéo n'est pas lié à la p***** de race».

Pour faire taire les critiques, l'artiste a également expliqué pourquoi elle avait fait appel à Kylie Jenner pour son clip. «Pourquoi j'ai mis Kylie dans ma vidéo ? Elle a été tellement gentille avec ma soeur et ma fille à l'anniversaire de sa fille. Travis et Set [les compagnons de Kylie Jenner et de Cardi B, ndlr] sont très proches et Kris Jenner m'a donnée beaucoup de conseils et son mari s'entend bien avec le mien».