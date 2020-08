Kanye West poste un nouveau tweet sur Kris Jenner

On le pensait définitivement brouillé avec sa belle-mère, Kris Jenner. Kanye West, dont les messages sur Twitter sont plus que jamais scrutés ces dernières semaines, semble jouer la carte de l'apaisement.

Le 19 juillet dernier, souffrant d'une crise bipolaire, le rappeur avait balancé une série de tweets dans lesquels il traitait notamment la mère de Kim Kardashian de «Kris Jong-un», une référence au dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Avant de les effacer.

Une nouvelle fois, Kanye West a pété un plomb cette nuit puis a effacé ses tweets où il disait "venez me chercher", qu’il voulait divorcer de Kim Kardashian et où il surnommait sa belle-mère Kris Jenner, "Kris Jong-un" @kanyewest est en plein épisode bipolaire. Il va très mal. pic.twitter.com/kb56ubCROV

Depuis, il s'était réfugié dans son ranch du Montana, alors que son épouse, Kim, expliquait sur les réseaux sociaux qu'il souffrait d'une crise bipolaire, une maladie psychique qui touche près de 1% de la population mondiale.

Ce mardi, Kanye West, qui semble aller mieux, a publié un message plein d'humour à propos de Kris Jenner.

My mother in law Kris Jenner ... makes the best music playlist

— ye (@kanyewest) August 11, 2020