La nouvelle paire de basket de Kanye West moquée par les internautes

Elles ne laissent pas les internautes indifférents. Kanye West a annoncé dimanche sur son compte Twitter la mise en vente imminente de ses dernières chaussures. Leur étonnant design a amusé les twittos.

Baptisée YZY x D Rose, la nouvelle paire signée «Yeezy», réalisée en collaboration avec le basketteur Derrick Rose, a été présentée en compagnie d’autres objets de sa prochaine collection.

Kanye West attaque de nouveau violemment Kim Kardashian et sa mère sur Twitter

Et il n’a pas fallu bien longtemps pour que les internautes partagent leurs sentiments sur les chaussures aux formes étonnantes.

Gon head n throw it in the grease nah! pic.twitter.com/PK6snYvH9E

— Black Women Stan Account (@drayybb) August 10, 2020