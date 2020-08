Ed Sheeran va devenir papa pour la première fois

Mariés depuis près de deux ans, le chanteur Ed Sheran et sa femme Cherry Seaborn, vont devenir parents pour la première fois.

C’est le site The Sun qui a dévoilé l’heureux événement. «Ils sont super excités, mais ont gardé la nouvelle secrète.», a indiqué auprès du média britannique une source proche du couple. Et le bébé, dont on ignore encore le sexe, devrait pointer le bout de son nez très prochainement puisque l'accouchement est prévu pour «cet été».

«Le confinement était une excuse parfaite pour ne pas être trop vu, mais les choses se rapprochent et l'excitation a augmenté, alors ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille», a ajouté cette même source. Les deux tourtereaux, qui s’occupent actuellement des «derniers préparatifs», se connaissent depuis des années.

L’artiste a connu Cherry Seaborn à l’âge de 11 ans. Ils ont passé leur scolarité ensemble et sont restés très proches durant toute leur adolescence. Mais leurs chemins se sont séparés quand Cherry Seaborn est partie s’installer aux Etats-Unis, avant de converger à nouveau en 2015.

Les deux amis d’enfance, alors âgés de 24 et 23 ans, se sont recroisés à New York, lors d’une soirée organisée par Taylor Swift, et ne se sont plus jamais quittés. Après avoir emménagé ensemble en Grande-Bretagne, l’interprète de «Shape of You» et la joueuse de hockey sur gazon se sont dit «oui» à l'abri des regards, en décembre 2017.