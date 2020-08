Le Prince Harry et Meghan Markle quittent Los Angeles pour une maison à Santa Barbara

Après plusieurs mois passés à Los Angeles, le Prince Harry et Meghan Markle ont enfin décidé de poser leurs valises à Santa Barbara, en Californie. Le couple y a acheté une maison où ils se sont installés au mois de juillet.

«Ils se sont installés dans une communauté calme et privée, et ils espèrent que leur intimité sera respectée autant pour leurs voisins que pour eux-mêmes en tant que famille», a indiqué au site E-Online, l'un des représentants du couple.

Selon Page Six, la petite famille a fait l'acquisition d'une maison à Santa Barbara, non loin du domicile de leurs amis Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres.

«C’est la première maison que chacun d’eux possède. Ça été un moment très spécial pour eux en tant que couple et que famille : ils ont eu une intimité complète depuis qu’ils ont emmenagé, il y a six semaines », précise une source à ce média. Avant d'ajouter que : « c’est le lieu où ils veulent élever Archie, où ils espèrent qu’il pourrait avoir une vie aussi normale que possible (...) C’est le lieu où ils veulent être heureux, se faire de bons amis et donner à Archie la chance de jouer avec d’autres enfants de son âge ».

En effet, la villa de 18 chambres où le couple résidait à Los Angeles n'était pas au goût d'Harry, qui «préfère les maisons intimes, avec plus de caractère».