Pourquoi Meghan Markle et Harry ont renvoyé une nounou d’Archie en pleine nuit

Une anecdote qui n’est pas passée inaperçue. Meghan Markle et son mari le prince Harry ont remercié une nounou de leur fils Archie en pleine nuit, après son deuxième jour de travail à Frogmore Cottage (Royaume-Uni), où le couple vivait avant de s’installer au Canada.

C’est en tout cas ce qu'affirment Omid Scobie et Carolyn Durand, deux spécialistes de la famille royale britannique, dans la biographie «Finding Freedom : Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family». Parue ce mardi 11 août, elle revient notamment sur les raisons qui ont poussé le duc et de la duchesse de Sussex à prendre leurs distances avec la royauté.

un manque de professionnalisme

Au fil de cet ouvrage riche en anecdotes, également sorti en France aux éditions du Seuil, «Harry et Meghan, libres», les auteurs expliquent que «Meghan et Harry n'ont eu d'autre choix que de virer la nounou en plein milieu de la nuit lors de son second jour de travail», et ce, en raison «de son manque de professionnalisme», sans donner davantage de détails.

Une information confirmée par «au moins deux sources», précise le Daily Mail. A la suite de cet incident, le couple a embauché une nouvelle nounou pour veiller sur leur enfant la nuit. Celle-ci «a fait du bon travail», est-il précisé. Mais après cette mauvaise expérience, «ni l'un ni l'autre n'arrivaient à dormir sans se lever pour voir régulièrement Archie».

Finalement, l'actrice américaine de 38 ans et le prince Harry, 35 ans, qui vivent désormais en Californie, ont décidé de se passer complètement de nounou, et «de se charger eux-mêmes des nuits».