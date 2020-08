Vidéo : Alexandria Ocasio-Cortez danse sur une chanson de Cardi B, la rappeuse réagit

«AOC» a-t-elle gagné un nouveau soutien sur la scène du rap US ? Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, la star du camp démocrate Alexandria Ocasio-Cortez improvise des petits mouvements de danse sur le morceau «Bodak Yellow» de Cardi B.

Enregistrée par une fan, la vidéo a été relayée par la chanteuse Cardi B elle-même, qui lui a adressé un message de remerciement sous forme de tremplin politique : «Elle a intérêt à se présenter à la présidence quand elle aura 35 ans» a-t-elle écrit d'un air de défi.

She better run for president when she turns 35 https://t.co/TcSfYLGeah

— iamcardib (@iamcardib) August 15, 2020