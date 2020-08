Photo : Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont acheté une incroyable villa à 40 millions de dollars

Jennifer Lopez et son conjoint, le joueur de baseball Alex Rodriguez, se sont offert une villa de rêve à Miami. Une demeure estimée à plus de 40 millions de dollars.

On y compte pas moins de dix chambres, douze salles de bains, une gigantesque piscine à débordement, une cave à vin, et un ascenseur pour accéder aux différents étages de la villa, le tout pour une surface de plus de 3.700 mètres carrés habitables, selon les informations de TMZ.

Cette villa se situerait en bord de mer, avec une vue directe sur la Biscayne Bay, sur la très huppée île de Star Island à Miami où vivent de nombreuses célébrités. L’actrice et chanteuse de 51 ans et son futur mari âgé de 45 ans y auront donc largement la place pour accueillir leurs quatre enfants, les jumeaux Emme et Maximilian (issus du mariage de JLo avec Marc Anthony), et Nathasha et Ella (nées du premier mariage du sportif avec Cynthia Scrutis).

Le couple, fiancé depuis plus d’un an avait d’ailleurs prévu de se marier cette année, mais leurs plans ont été bousculés par la crise du Covid-19.