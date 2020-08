Britney Spears demande à ne plus être sous la tutelle de son père

La chanteuse Britney Spears a demandé, mardi 18 août, à être libérée de la mise sous tutelle de son père, James Spears. Il exerce un contrôle sur sa fortune et sur la gestion de sa carrière et de sa vie privée depuis une douzaine d’années.

Suite à plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et cures de désintoxication, la chanteuse avait été mise sous la tutelle de son père en 2008. Elle ne souhaite cependant plus qu'il dirige tous ses faits et gestes, et voudrait modifier cette tutelle pour qu’elle «reflète davantage son mode de vie actuel», selon des documents juridiques consultés par The Blast.

La star de 38 ans souhaiterait notamment que sa manager Jodi Montgomery, qui avait exercé temporairement la tutelle quand son père avait des soucis de santé, reprenne cette place de manière définitive. L'avocat de Britney, Samuel Ingham, s’attend quant à lui à une réaction virulente de la part de James Spears, et à ce qu’il empêche le tribunal d’accepter la demande de sa fille.

L'avocat a tout de même souligné les points positifs de cette mise sous tutelle pendant plusieurs années, malgré les différends entre le père et la fille : «ses tuteurs l’ont empêché de s’effondrer, de tomber dans les pièges de différents prédateurs, et l’ont sauvé de la ruine financière. Son entourage lui a également permis de retrouver son statut d’artiste mondialement reconnue.»

Malheureusement pour ses fans, l’interprète de Toxic a également fait savoir à son avocat qu’elle ne souhaitait plus se produire en concert pour le moment, et cette décision aurait motivé son envie de changer de tuteur. Elle avait déjà annulé une série de concerts à Las Vegas en 2019, pour donner «priorité à sa famille».

Depuis plusieurs jours, ses fans s'expriment sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeBritney (#LibérezBritney en français), pour soutenir la star dans sa démarche.