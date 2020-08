Rita Ora partage des photos de ses vacances de rêve en Grèce

Après de longues semaines de confinement, la chanteuse et actrice Rita Ora a décidé de s’offrir des vacances au soleil, avec famille et amis. C’est sur l’île de Corfou, en Grèce, qu’elle a posé ses bagages.

La star n’a pu s’empêcher de poster des photos de la mer turquoise et de sa villa avec une vue à couper le souffle sur les côtes grecques. «Très heureuse et reconnaissante de pouvoir passer autant de temps avec mes amis et ma famille pendant cette période !» a-t-elle écrit sur Instagram, en partageant des clichés d'elle en maillot de bain.

Elle séjournerait dans une somptueuse villa de 1000 mètres carrés, comprenant sept suites, une piscine à débordement et son propre yacht, pour la modique somme de 19.000 euros la nuit, selon le Daily Mail.

Confinée dans une maison de campagne en Angleterre, la Rita Ora en a profité pour travailler sa musique, dans le studio qu’elle a créé pour sa quarantaine. Une période qui n'a pas été toujours facile à vivre : «J'étais un peu confuse. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je m'occupe en travaillant ou en cuisinant», avait-elle confié à l'Officiel pendant le confinement. Mais même en vacances, elle n’en oublie pas moins ses nombreux fans, et leur a adressé un message : «Passer du temps avec vous me manque aussi ! Je vous aime tous !»