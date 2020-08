Silvio Berlusconi : la robe «Reine des neiges» de sa compagne fait réagir Twitter

A 83 ans, Silvio Berlusconi vient de se remettre en couple avec Marta Fascina, une jeune femme de cinquante-trois ans plus jeune que lui. Outre cette différence d'âge de plus d'un demi-siècle, la nouvelle compagne du «Cavaliere» a fait parler d'elle pour une autre raison, vestimentaire cette fois-ci.

Une longue robe bleu pâle à volants échancrée légèrement au-dessus du genou, et modelant le buste en amont de la taille à la manière d'un corset.

C'est ainsi que Marta Fascina, 30 ans, est apparue à la une du magazine Chi, propriété de Silvio Berlusconi, et tenant le bras de ce dernier, dans une opération de communication savamment orchestrée pour officialiser leur relation.

Aussitôt le cliché publié, il n'en fallait pas plus pour que certains internautes estiment qu'elle ressemble à Elsa, la princesse du célèbre film «La Reine des neiges», long-métrage d'animation des studios Disney. Et tant pis si en dehors de la couleur, les deux robes n'ont quasiment rien à voir l'une avec l'autre, la comparaison est faite.

La photo de Silvio Berlusconi et de Marta Fascina a été prise à la mi-août à Certosa, en Sardaigne. Ancien mannequin, la jeune femme est aujourd'hui députée du parti libéral-conservateur Forza Italia, dirigé par Silvio Berlusconi.

Selon certains observateurs italiens, le choix fait par le couple de s'afficher publiquement pourrait être une réponse adressée aux récentes photos de la précédente compagne de l'homme politique et qui, de l'autre côté des Alpes, ont beaucoup fait parler.

Le 5 août dernier, Francesca Pascale, 35 ans, avait ainsi été surprise en train d'enlacer la chanteuse populaire Paola Turci : un moment immortalisé par le magazine Oggi à l'origine de nombreux quolibets.

