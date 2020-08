James Blunt mange de la viande pour provoquer les végétariens et attrape le scorbut

Le chanteur britannique a raconté que, alors qu'il était adolescent, il s’était lancé le défi de ne manger que de la viande hachée et du poulet pendant huit semaines.

Alors en pleines études d’ingénieur et de sociologie à l’université de Bristol, le chanteur, aujourd'hui âgé de 46 ans, ne supportait plus d’être entouré par des personnes végétariennes et véganes.

Comme il l'a expliqué au podcast culinaire «Table Manners with Jessie Wars», cette expérience s'est très mal finie. «Au bout de huit semaines, j'étais vraiment très très malade et je suis allé voir un médecin. Il m'a dit : 'oh je crois que vous avez des symptômes liés au scorbut'.»

Des habitudes alimentaires à surveiller

«Le médecin m'a dit que je manquais de vitamine C, donc je me suis mis à boire du jus d'orange chaque soir, ce qui m'a provoqué des remontées acides», a poursuivi James Blunt.

Si le chanteur, mondialement connu depuis 2004 avec le titre «You’re beautiful», préfère en rire aujourd’hui, les choses auraient pu devenir bien plus graves. Car dans les cas le plus sévères, une carence en vitamine C, que l'on trouve dans les fruits et légumes, peut à terme conduire à des hémorragies, et plus rarement à la mort.

Ce diagnostic, de plus en plus rare dans les sociétés développées, est malheureusement toujours présent dans les pays précaires et en développement, où les personnes n’ont pas toujours le choix sur leurs habitudes alimentaires.