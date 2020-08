Affaire des pots de vin : effondrée, l'actrice Lori Loughlin condamnée à deux mois de prison

L'actrice Lori Loughlin, connue pour son rôle dans la série «La fête à la maison», a été condamnée à deux mois de prison ferme après avoir donné des pots-de-vin pour faire accepter ses filles dans des prestigieuses universités.

C'est par visioconférence et accompagnée de son avocat que l'actrice américaine a reçu sa peine, alors que le juge chargée de l'affaire acceptait l'accord qui avait été proposé aux deux accusés (Lori Loughlin et son époux, ndlr), au mois de mai. En plus des deux mois de prison, Lori Loughlin devra également s'acquitter d'une amende de 150.000 dollars et de 100 heures de travail communautaire. Effondrée, elle a déclaré au juge : «J'ai pris une terrible décision. J'ai accepté de donner à mes filles un avantage injuste dans le processus d'admission à l'université [...] Ma décision a aidé à aggraver les inégalités qui existent dans la société».

Son mari, le créateur de mode et homme d'affaires Mossimo Giannulli, a quant à lui écopé d'une sentence plus lourde : cinq mois de prison, une amende de 250.000 dollars et une libération supervisée deux ans après sa peine de prison.

«J'ai devant moi une criminelle reconnue»

Une affaire qui avait secoué Hollywood il y a quelques mois, alors que Lori Loughlin faisait partie des 53 parents à avoir payé des pots de vin pour garantir des places à l'université USC (University of Southern California) à leurs enfants. L'actrice et le créateur avaient payé 500.000 dollars pour leurs deux filles Olivia Jade et Bella.

Lors de l'audience zoom, le juge fédéral Nathaniel Gorton a fait une véritable leçon de morale à Lori Loughlin, en insistant sur le fait qu'elle soit devenue une «criminelle reconnue» malgré sa «vie de rêve». «Et pourquoi? A cause du désir inexplicable d'avoir encore plus, d’avoir le prestige et la gratification allant avec la possibilité de se vanter que ses enfants ont été admis dans une université prestigieuse»

L'ex-star de «Desperate Housewives» Felicity Huffman avait écopé quant à elle de 14 jours de prison ferme en octobre dernier, après avoir payé 15.000 dollars afin de falsifier les tests d’entrée à l’université de sa fille aînée.