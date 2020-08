Agressée, Ireland Baldwin dévoile des photos de son visage tuméfié

Ireland Baldwin a été violemment agressée alors qu'elle se trouvait sur un parking. Elle a partagé des photos de son visage tuméfié sur Instagram.

Les faits remontent à samedi. La fille de Kim Basinger et Alec Baldwin raconte qu'elle a été attaquée par une femme, visiblement droguée, en quête de cash.

«Elle m'a frappée au visage, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture pour prendre la fuite avec son mari», explique la jeune mannequin de 24 ans.

Heureusement, la police est rapidement intervenue et les deux voleurs ont pu être interpellés. Ireland Baldwin, elle, a pu être prise en charge pour se soigner.

«Les policiers m'ont dit que cela se produisait fréquemment parce que les gens avaient désespérément besoin d'argent en ce moment à cause du coronavirus et du chômage, a précisé la cousine d'Hailey Baldwin. Il y a beaucoup de vols et d'agressions [...]. Ce sont des moments vraiment difficiles et nous devons prendre soin les uns des autres.»

Parmi les nombreux messages de ses abonnés, Ireland a pu compter sur le soutien de sa belle-mère, Hilaria. «Je suis vraiment soulagée que tu ailles bien. Nous t'aimons fort», lui a fait savoir la femme d'Alec Baldwin.