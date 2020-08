Qu’est-ce que la lithothérapie, la nouvelle passion de Britney Spears ?

Alors que la pandémie de Covid-19 suscite l'inquiétude dans le monde, Britney Spears cherche la paix à travers une spiritualité iconoclaste : la lithothérapie.

«Appelez moi excentrique si ça vous chante... mais j'adore les pierres et les cristaux !», confiait la star sur Instagram ce lundi 24 août. La chanteuse s'est constituée une collection de 33 cristaux qu'elle utilise pour «prier et méditer chaque jour».

Qu'est-ce que la lithotherapie ?

Comme Victoria Beckham ou Adèle, Britney Spears est une férue de lithothérapie. Une médecine alternative qui utilise les minéraux des pierres précieuses et semi-précieuses pour apaiser des maux physiques et psychologiques, tels que l'insomnie, l'anxiété, les douleurs chroniques... Selon les adeptes, chaque pierre aurait une énergie et des vertus spécifiques. Le calcite bleu aiderait par exemple à réduire le stress, le quartz rose à guérir un traumatisme et l'améthyste à prendre confiance en soi. Pour bénéficier de ces «pouvoirs», les afficionados conservent les pierres auprès d'eux, dans leurs poches, sur leurs bracelets ou encore en pendentif. Sur Instagram, Britney Spears raconte avoir «prié pour gagner en confiance et en élégance... en demandant à (s)es guides spirituels de prendre soin d'(elle)».

UNE ABSENCE DE CREDIBILITE SCIENTIFIQUE

«Mettez des put**** de pierres dans vos maisons !», recommande Britney Spears sur le réseau social, s'ajoutant à la longue liste de personnalités qui participent au prosélytisme sur la «magie» des cristaux. En plein dans la tendance du retour à la nature et des grimoires de magie, la lithothérapie suscite l'intérêt dans les rayons des librairies. Sur un annuaire en ligne de thérapies alternatives, il est même possible de prendre rendez-vous avec un «lithothérapeute» qui promet de «soigner avec des pierres».

Selon Le Figaro, l'engouement ancestral pour les pierres a connu un regain dans les années 70, sous l'impulsion du mouvement «new-age». De nombreux sites marchands, tels que «Cristal Forest», proposent désormais des catalogues de pierres en détaillant leurs bienfaits. Mais ceux-ci sont loin d'être prouvés scientifiquement. «C'est grotesque» dénonce Frédéric Chopin, chercheur spécialisé en minéraux au CNRS. «Le monde minéral est caractérisé par son inertie (...) Vouloir parer les minéraux d''énergies bénéfiques' ou d'une quelconque vertu thérapeutique par l'effet d'ondes spécifiques est du charlatanisme», assure-t-il.