Brad Pitt en couple : qui est Nicole Poturalski, sa nouvelle compagne ?

Le cœur de Brad Pitt n’est plus à prendre. L’acteur de 56 ans serait en couple avec un dénommée Nicole Poturalski, une mannequin allemande âgée de 27 ans.

Selon la presse people, elle parlerait 5 langues et est maman d’un petit garçon baptisé Emil. Le site américain US Weekly affirme que le couple a été aperçu montant à bord d’un jet privé à l’aéroport du Bourget, le 26 août dernier, en direction du sud de la France. Où la star du film Once upon a time… in Hollywood possède le château de Miraval acheté à l’époque de sa relation avec Angelina Jolie. Une information confirmée par le site Varmatin.com.

Personne ne sait exactement depuis combien de temps ils sont ensemble, et comment Brad Pitt a croisé le chemin de Nicole Poturalski. Mais plusieurs sites américains affirment que cela pourrait durer depuis plusieurs mois déjà, la jeune femme ayant évoqué un «amour» et sa «moitié» dans certains de ses posts sur Instagram. Il y a peu de temps, les rumeurs prêtait à Brad Pitt une relation avec la comédienne Alia Shawat, avant que celle-ci ne confirme dans une interview qu’ils étaient simplement amis.