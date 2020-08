Katy Perry et Orlando Bloom parents : découvrez le prénom de leur petite fille

La chanteuse Katy Perry et l’acteur Orlando Bloom, en couple depuis quatre ans, nagent dans le bonheur. Les amoureux sont devenus parents mercredi d’une petite fille prénommée Daisy Love.

Et ils ont fait part de leur joie ce jeudi en postant un message sur le compte Twitter et Instagram de l’Unicef, organisme pour lequel ils œuvrent en tant qu’ambassadeurs de bonne volonté. Ils ont profité de l’occasion pour lancer une cagnotte dédiée à l’ONG.

«Nous flottons dans l'amour et l'émerveillement depuis l'arrivée de notre fille, en pleine santé et dans des conditions sûres», ont-ils écrit en légende d’une touchante photo en noir et blanc où l’on peut apercevoir une marguerite peinte sur l’un des ongles de Katy Perry («daisy» signifiant «marguerite» en français, ndlr). Le choix du prénom n’étonnera pas non plus les fans de l’Américaine de 35 ans puisque cette dernière avait dévoilé en mai le clip de son titre «Daisies» dans lequel elle exposait son ventre rond.

Il s’agit du premier enfant pour Katy Perry alors que son fiancé de 43 ans, connu pour ses rôles dans «Pirates des Caraïbes» et «Le seigneur des anneaux», est lui déjà papa d’un petit garçon, Flynn Christopher, né en janvier 2011, qu’il a eu avec son ancienne épouse, le mannequin australien Miranda Kerr.

Dans les années à venir, Daisy Love Bloom, qui fait déjà le bonheur de ses parents, pourra aussi compter sur sa marraine qui n’est autre que l’actrice Jennifer Aniston.