La nouvelle compagne de Brad Pitt est mariée et en union libre

Leur relation n’est pas exclusive. Brad Pitt a retrouvé l'amour dans les bras de Nicole Poturalski. Mais selon les informations du «Daily Mail», la jeune femme de 27 ans est déjà mariée.

La mannequin allemande, qui fréquente l’acteur américain depuis quelques mois, est en effet l'épouse du restaurateur berlinois Roland Mary, âgé de 68 ans, rapporte le journal britannique, précisant qu’il s’agit d’une union libre.

C’est d’ailleurs dans le restaurant de ce dernier, le Borchard, que Nicole Poturalski et Brad Pitt, de passage en Allemagne pour la promotion du film de Quentin Tarantino «Once Upon a Time... in Hollywood», se sont rencontrés pour la première fois, en août 2019.

Ce soir-là, l'ex de Jennifer Aniston «a été présenté à la femme de Roland, Nicole, et elle lui a donné son numéro de téléphone. Nicole voyage beaucoup pour le mannequinat et elle a retrouvé Brad Pitt lorsqu'elle était à Los Angeles pour le travail», a déclaré une source au tabloïd.

Contacté par le Daily Mail, Roland Mary, marié plusieurs fois et père de cinq enfants, dont Emil, 7 ans, fruit de ses amours avec Nicole Poturalski, n’a pas souhaité commenter leur idylle. Mais selon l’informateur anonyme, «il n'est pas intéressé par la négativité ou la jalousie. Ils sont toujours mariés, mais on pourrait décrire leur relation comme un ‘mariage ouvert’».