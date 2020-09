Ariana Grande bat un record mondial sur Instagram

Un record mondial. Ariana Grande a franchi la barre des 200 millions d’abonnés sur le réseau social Instagram. La chanteuse américaine devient la première femme à avoir dépassé ce cap symbolique.

Sur le podium des célébrités féminines les plus suivies, on retrouve ensuite Kylie Jenner, qui comptabilise 193 millions de fans et Selena Gomez, avec 190 millions d’abonnés. Le premier utilisateur à avoir atteint les 200 millions d’abonnés est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, en 2016. A ce jour, pas moins de 237 millions de passionnés suivent les aventures du quintuple vainqueur du Ballon d'or.

Mais ce n’est pas la seule performance réalisée ce week-end par Ariana Grande. Ce dimanche 30 août, l’artiste de 27 ans a également remporté quatre récompenses lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards, dont trois pour sa collaboration avec Lady Gaga sur le titre «Rain on me» (Chanson de l’année, Meilleure collaboration, et Meilleure photographie).

La star de la pop Lady Gaga, qui a montré l’exemple lors de cette édition 2020 en faisant le show sur scène masque sur le nez, a d’ailleurs félicité l’interprète de «Think U Next» et «7 rings» sur son compte Instagram. «Félicitations à mon amie Ariana Grande pour ses 200 millions d’abonnés ! Tu es une reine ! Porte cette couronne !», a-t-elle écrit.

Preuve que la petite amie de Dalton Gomez est au sommet de son art, le 20 août dernier, elle est aussi devenue l'artiste féminine la plus écoutée de l'histoire sur la plateforme de streaming musical Spotify, détrônant ainsi Rihanna.