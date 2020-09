Brian Austin Green n’est pas contre l’idée de se remettre en couple avec Megan Fox

Dans un live Instragram, Brian Austin Green s’est exprimé sur ses relations avec son ex-compagne, Megan Fox, avec laquelle il affirme ne pas perdre espoir de former à nouveau un couple.

Alors que la comédienne de 34 ans prend la pose sur Instagram au côté du rappeur Machine Gun Kelly, lui témoignant son amour…

(«J’ai attendu l’éternité pour te retrouver…», écrit-il en légende de la photo).

Brian Austin Green veut encore croire que leur couple n’est pas mort pour autant, comme il le dit lui-même dans son premier live Instagram. «Je ne dis jamais jamais. J’ai l’impression que les gens sont sur des chemins dans la vie, et parfois ils se rejoignent, et vous faites le voyage ensemble, les yeux dans les yeux, et parfois les chemins font autre chose», clame-t-il.

«Nous avons vécu une relation incroyable pendant 15 ans. Nous avons 3 merveilleux enfants. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble et nous avons traversé beaucoup d’épreuves. A l’heure actuelle, nos chemins sont divergents, et elle est sur le sien et fait ce qui lui semble nécessaire pour être heureuse, et je suis sur le mien, à faire ce que je pense devoir faire pour être heureux, et ce n’est pas par manque d’amour pour nos enfants ou une manière de fuir nos responsabilités», continue l’ancien acteur de la série Beverly Hills.

Brian Austin Green précise également que, s’il a entendu de mauvaises choses au sujet de Machine Gun Kelly - qu’il avoue ne pas avoir encore rencontré - il reconnaît que beaucoup de rumeurs ont circulé à son propos également, et qu’elles étaient souvent fausses. «A l’heure d’aujourd’hui, je n’ai aucun problème avec lui. J’espère que lui et Megan sont heureux», précise-t-il.