Jean-Edouard Lipa, ancien finaliste de Loft story, risque l'amputation

Devenu rare sur les plateaux de télévision depuis sa participation à Loft story en 2001, Jean-Edouard Lipa est de retour pour parler de sa santé. Invité de l'émission Morandini Live, lundi 31 août, ce dernier s'est confié sur l'opération qu'il doit subir le 25 septembre prochain, sans laquelle il risque l'amputation de sa jambe gauche.

L'ancien candidat de téléréalité avait déjà informé ses fans sur Instagram. «Il y a un mois, on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplité de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de 2 des 3 artères inférieures, écrivait-il. Les conséquences sans intervention étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe. Le 25 septembre je serai donc au bloc pendant 4 à 6h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut».

EXCLU - Jean-Edouard se confie pour la première fois sur son risque d’amputation: "Ma grand-mère en est morte mais je veux avoir confiance dans les chirurgiens" - VIDEO https://t.co/cLdldBioPF — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) August 31, 2020

Sur le plateau de Morandini Live, Jean-Edouard Lipa a expliqué que son mal a été découvert à la suite d'un «atterrissage assez lourd sur [ses] deux jambes», après un saut en parachute. Presque incapable d'utiliser sa jambe pendant 24h, il a passé une radio puis un IRM qui ont révélé «une tâche de 10 centimètres».

«Normalement, un anévrisme c'est 3/4 centimètres, détaille l'ancien finaliste de Loft story. Le chirurgien m'a dit qu'il ne pouvait pas l'enlever dans son intégralité et qu'il devra couper à un certain niveau et enlever la masse.»

En attendant, Jean-Edouard Lipa est sous traitement, afin de fluidifier son sang. Il s'agit d'éviter que ce dernier ne coagule et ne vienne boucher la troisième et dernière artère. Si cela arrive, «il faut vite appeler le SAMU parce qu'on risque que la jambe ne soit plus alimentée en sang et l'amputation», assure-t-il. Un scénario qui pourra être évité grâce au succès de l'opération, prévue le 25 septembre.