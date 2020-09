Wejdene explique pourquoi elle ne va plus à l'école

Wejdene, à tout juste 16 ans, a avoué qu'elle ne se rendait plus en cours.

La rentrée a un goût spécial en cette année de pandémie et spécialement pour Wejdene. La pétillante chanteuse qui a fait danser toute une partie des moins de seize ans tout l'été porte une grosse responsabilité, puisqu'elle est désormais la nouvelle coqueluche des cours d'école. Cela tombe mal puisque l'interprète de Coco et d'Anissa a expliqué sur son compte Instagram ne plus aller à l'école, en légende d'une photo d'elle prise dans «La boite aux questions» de Canal +. La star a, en effet, choisi de suivre des cours par correspondances. Et cela n'a rien à voir avec la peur de la contagion.

Invitée sur TMC sur le plateau de l'émission «Quotidien», la jeune femme a expliqué (plus ou moins bien) pourquoi elle ne prenait plus le chemin de l'école tous les matins : «Je fais l'école par correspondance. je ne peux pas y retourner. Si je retourne dans une école, il faut qu'elle soit privée. Je ne peux pas être à deux endroits différents», a-t-elle indiqué, souhaitant certainement dire qu'elle n'avait plus le temps de suivre un cursus scolaire classique.

Il y a peu, et après pas mal de questionnements de la part de ses fans, la chanteuse au million d'abonnés sur Instagram avouait son âge - 16 ans - . Espérons que ses admirateurs ne soient pas tous contaminés par des envies d'école buissonnière.

Le premier album de la jeune femme sortira le 25 septembre et s'intitule justement «16».