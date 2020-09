Beyoncé fait un don d'un million de dollars à des entreprises appartenant à des Noirs

A l'occasion de son anniversaire, Beyoncé, qui célébrait ses 39 ans ce vendredi 4 septembre, a annoncé qu'elle ferait un don d'un million de dollars à des entreprises appartenant à des Noirs, via son association BeyGOOD.

Sur son site internet, où elle officialisé cette aide colossale pour les entrepreneurs noirs, la chanteuse s'est dite «fière» de cette action réalisée dans le cadre de son partenariat avec la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), une association qui défend les intérêts des personnes de couleur.

La collaboration entre Beyoncé et la NAACP a commencé en juillet dernier, dans le but de «renforcer les petites entreprises et assurer le pouvoir économique des entreprises détenues par des Noirs», notamment affectées par la pandémie de coronavirus. Dans un premier temps, 20 entrepreneurs noirs avaient reçus des dons de 10.000 dollars chacun pour fructifier leurs entreprises.

Une artiste engagée

Très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux Noirs, Beyoncé s'est à plusieurs reprises exprimée publiquement sur la mort de George Floyd, et a également exigé que justice soit faite pour Breonna Taylor. A l'approche de l'élection présidentielle de novembre, la chanteuse a demandé aux Américains de «voter comme si nos vies en dépendaient».